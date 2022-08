Coppa Italia, Lecce-Cittadella: mister Baroni "Domani affrontiamo una nostra bestia nera"

Dal canale ufficiale Youtube del Lecce, prossimo avversario del Cittadella domani al Via del Mare per i 32esimi di Coppa Italia, ecco alcune delle dichiarazioni di mister Marco Baroni, carico e determinato per la gara con i granata.

"Per il mio Lecce non esistono amichevoli, noi abbiamo spinto tanto e continueremo a farlo. Domani è una partita che conta, contro una nostra bestia nera. Mi auguro la squadra metta in campo una prestazione importante, non si può sbagliare l'atteggiamento. Ci sono ancora delle situazioni da valutare, come nel caso di Di Francesco. Sicuramente sarà comunque della partita. Ceesay partirà titolare, proveremo anche Blin come difensore centrale per l'assenza di Tuia. Siamo comunque consapevoli che avremo difficoltà, ma noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e trovare quell'identità di gioco che lo scorso anno ci ha contraddistinto. Abbiamo cambiato tanto e sono arrivati giovani importanti, interessanti, che sanno lavorare e hanno una grande cultura del lavoro, un po' il concetto portato avanti da me e lo staff, con la società. Come detto, contro il Cittadella proveremo Blin per sfruttare quelle che sono le risorse a mia disposizione. Non sono preoccupato in vista del campionato, sappiamo che sarà dura. Ma noi dovremo scendere in campo con la solita fame e la voglia di combattere, pronti a tutto."