Coppa Italia, Lecce-Cittadella: i convocati di mister Gorini per il Via Del Mare

Sono 23 gli uomini scelti da coach Gorini per la gara di domani alle 21:00 al Via Del Mare contro il Lecce, valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Out Embalo, Baldini e Tavernelli, c'è Tounkara