Coppa Italia, Lecce-Cittadella: i convocati di Baroni, ci sono Samek e Bistrovic

Sono tanti, ben 25, i convocati da mister Marco Baroni sfatare il tabù Cittadella nei 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa in programma domani alle ore 21:00 al Via del Mare. Questa la lista dei convocati, in ordine di numerazione di maglia:

1. Bleve

3. Dermaku

6. Baschirotto

7. Askildsen

8. Bistrovic

9. Colombo

10. Di Mariano

11. Di Francesco

14. Helgason

16. Gonzalez

17. Gendrey

19. Listkowski

20. Samek

21. Brancolini

24. Frabotta

25. Gallo

26. Ciucci

27. Strefezza

29. Blin

30. Falcone

33. Calabresi

42. Hjulmand

77. Ceesay

80. Berisha

99. Rodriguez