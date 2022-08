Coppa Italia, Lecce-Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "L'obiettivo è cercare di passare il turno"

Le dichiarazioni di mister Edoardo Gorini alla vigilia del primo match stagionale, i 32esimi di Coppa Italia contro il Lecce di Marco Baroni, venerdì alle ore 21.00 al Via del Mare del capoluogo salentino:

"In ritiro abbiamo lavorato bene e messo benzina nelle gambe. Ci sarà caldo a Lecce, anche se spero un po' più secco e ventilato rispetto alla nostra pianura. Lo sarà per entrambe le squadre. Dobbiamo abituarci in fretta, ma non credo ci saranno problemi. L'unico imprevisto del ritiro è stato Embalo. Spiace, perchè era i tra quelli che stava meglio, l'nfortunio purtroppo non era prevedibile. Per il resto c'è stato qualche affaticamento, ma sono soddisfatto del lavoro svolto. Baldini non sta bene, ha qualche problema fisico e non lo rischio. Mi aspetto una gara con tanto entusiasmo e mi aspetto un furore agonistico importante da parte del Lecce. Sarà un match caldo in tutti i sensi. Sicuramente qualche errore l'anno scorso l'ho fatto, ma l'esperienza mi aiuterà. Ho capito tante cose e credo di aver iniziato con più consapevolezza e convinzione questa stagione. Le prospettive stagionali sono buone e i nuovi si sono inseriti facilmente. Sono stati accolti dal gruppo storico e questo è un po' il vantaggio da mantenere anche nel futuro. Può essere un plus anche sul campo, consapevoli che dobbiamo azzerare il passato. Ogni anno bisogna pedalare a 2000 all'ora e ripeterlo durante l'anno. Del ritiro non mi posso lamentare. In queste gare voglio capire chi sta meglio fisicamente e su questa base farò le mie scelte. Chiunque giocherà, le garanzie ci sono. Le scelte di domani e della prima di campionato saranno legate alla condizione. L'obiettivo è cercare di passare il turno. Voglio vedere voglia e spirito di squadra, oltre l'entusiasmo. Asencio ha lavorato bene, devo valutarlo bene. Dobbiamo fare in fretta per inserirlo negli schemi, deciderò domani. È un giocatore importante. Ritroviamo Tounkara, verrà convocato. Stanno bene un po' tutti, tranne Baldini. Il Lecce ha svolto un lavoro importante e Baroni fa giocare bene le sue squadre. Mi aspetto uno stadio pieno e il Lecce farà di tutto per ben figurare, anche se sono in costruzione. Cercheremo di approfittarne. Embalo ha l'ecografia di controllo stamane. Si parla di stiramento, ma non sappiamo l'entità."