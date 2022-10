Coppa Italia, mister Gorini (Cittadella) "Il passivo mi sembra un po' eccessivo"

Nel post partita contro il Torino, mister Gorini commenta la pesante sconfitta in Coppa Italia ai microfoni Mediaset. Queste le sue dichiarazioni:

"Credo che sullo 0-0 abbiamo avuto l'occasione più pericolosa della gara. Poi abbiamo subito il gol di Radonjic. Il passivo mi sembra un po' eccessivo. Le occasioni le abbiamo create, poi se concedi disattenzione contro squadre di questa qualità vieni punito. Teniamo quanto di buono fatto e mettiamo la testa sulla gara di Palermo domenica, che sarà molto importante.

In questo momento manca un po' di convinzione ed autostima. Quando le cose vanno bene si fanno con tante cose con la mente più sgombra. Oggi abbiamo la testa un po' piena, ad ogni disattenzione prendiamo gol. Siamo usciti da momenti peggiori, adesso è fondamentale fare quadrato per uscire da questa situazione. Domenica abbiamo una sfida molto importante, chissà sia l'occasione giusta per uscire da questo periodo."