Calcio, vittoria in Coppa per il Padova: 1-0 al Gubbio, nei quarti possibile derby con il Vicenza

In extremis: il Padova batte il Gubbio 1-0 e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente tra Rimini e Vicenza.

La cronaca

Nonostante i molti cambi ripetto alle consuete formazioni titolari, le due squadre giocano sin da subito a viso aperto: a sfiorare per primo il gol è Gagliano, che al 13esimo impegna con un sinistro potente ma centrale Di Gennaro, bravissimo anche sette minuti più tardi su Bifulco. Nel finale di frazione è il Gubbio a rendersi maggiormente pericoloso, ma prima Zanellati si supera su Francofonte volando all'incrocio e quindi Vazquez si fa ipnotizzare sempre dall'estremo difensore biancoscudato. Nel secondo tempo parte meglio il Padova: Cretella lambisce il palo con un tiro al volo da fuori area, mentre Gagliano va in gol ma se lo vede annullare per fuorigioco di De Marchi. La partita sembra destinata ai supplementari, ma in pieno recupero il Biancoscudo segna il gol-partita con Monaco, che di testa su calcio d'angolo svetta più in alto di tutti e batte Di Gennaro.