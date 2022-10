Coppa Italia, Poker Torino, il Cittadella esce ai sedicesimi di finale

La corsa del Cittadella in Coppa Italia si ferma al cospetto del Torino di Ivan Juric che ritrova gol e prestazione in una sola serata. Nei sedicesimi di finale i granata vincono 4 a 0, ma il Cittadella resta in partita fino al 3 a 0 firmato Schuurs. Tra i migliori in campo da segnalare Vanja Milinkovic Savic, con due interventi strepitosi su Tounkara e Beretta. Nel finale Zima rifinisce il risultato. Poco da rimproverare alla formazione di Gorini, la testa ora va a Palermo, in uno scontro salvezza chiave in questo momento stagionale.

Gorini a trazione anteriore, con Embalo alle spalle di Tounkara e Magrassi, dando una chance dal 1' a Felicioli sull'out sinistro. Poco turnover in casa Torino, alla ricerca di un risultato positivo dopo 4 sconfitte nelle ultime 5 in campionato. Il Cittadella gioca spensierato, aggredendo bene il campo e mettendo in difficoltà sulle fasce i padroni di casa. Il cabezazo di Tounkara (18') è il campanaccio di fine ricreazione per il Torino, che due minuti dopo trova il vantaggio. Radonjic si mette in proprio e con un destro dal limite fulmina Maniero. Per il serbo è la seconda rete stagionale. I ragazzi di Gorini non si perdono d'animo e con Embalo e Magrassi vanno vicini al pari, nonostante il Cittadella faccia il 29,6% di possesso palla nella prima frazione. Il giropalla del Torino è più un esercizio di stile, un'azione dimostrativa di superiorità tecnica che vede poco la porta.

Nella ripresa si riparte un po' come nei primi 45', con il Torino a gestire e il Citta a pungere. I neo entrati Beretta e Lores Varela cercano di vivacizzare la serata piemontese, con l'uruguaiano al 52' ad andare vicino al pari con una bella conclusione a giro fuori di poco. Come nel primo tempo, la legge del "gol sbagliato, gol subito" fa capolineo sul Grande Torino. Donnarumma scivola malamente su un traversone dalla sinistra di Vojvoda, Pellegri ringrazia ed insacca sotto la curva Maratona. Il raddoppio fa respirare il Toro, ma il Citta non si arrende e Beretta chiama agli straordinari per la seconda volta in serata il portiere serbo al 70'. Le marcature di Schuurs, su assist di Vojvoda, e quella fortunosa di Zima in coabitazione con Vlasic, puniscono oltremodo la squadra di Gorini, incapace anche a Torino di trovare la via del gol.

Questo il tabellino della gara:

TORINO-CITTADELLA 4-0

PRIMO TEMPO 1-0

MARCATORI Radonjic (T) al 21' p.t.; Pellegri (T) al 10' s.t., Schuurs (T) al 31' s.t., Zima (T) al 36' s.t.

TORINO (3-4-2-1) Milinkovic 7; Zima 6,5, Schuurs 7, Buongiorno 6; Singo 6 (dal 27' s.t. Lazaro), Ricci 6 (dal 27' s.t. Adopo 6), Lukic 6, Vojovoda 7; Vlasic 6 (dal 36' s.t. Garbett s.v.), Radonjic 7,5 (dal 17' s.t. Karamoh 5,5); Pellegri 6,5 (dal 27' s.t. Seck 6)

PANCHINA Berisha, Gemello, Bayeye, Ricardo Rodriguez, Ilkhan, Dji Dji, Aina, Miranchuk, Linetty

ALLENATORE Juric 6,5

CITTADELLA (4-3-1-2) Maniero 5,5; Cassandro 5,5 (dal 36' s.t. Mattioli s.v.), Dal Fabro 5,5, Frare 5,5, Felicioli 5,5 (dal 37' p.t. Donnarumma 4,5); Pavan 5,5 (dal 18' s.t. Mastrantonio 6), Danzi 6, Branca 6; Embalo 5,5 (dal 1' s.t. Lores Varela 6); Tounkara 5 (dal 1' s.t. Beretta 5,5), Magrassi 5,5

PANCHINA Manfrin, Visentin, Ciriello, Vita, Carriero, Antonucci

ALLENATORE Gorini 5,5

ARBITRO Pezzuto di Lecce 6

ASSISTENTI Trinchieri 6 - Laudato 6

AMMONITI Danzi (C) per gioco scorretto

NOTE 3896 paganti. Tiri in porta 8-3. Tiri fuori 1-2. In fuorigioco 1-1. Angoli 5-4. Recuperi: p.t. 1', s.t. 3'