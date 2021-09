Coppa Italia Serie C, Padova Women: domani derby contro il Venezia

Replay della gara della settimana scorsa contro il Venezia per le ragazze di mister Di Stasio, sempre per la Coppa Italia di Serie C

Giornata di presentazione ufficiale per le squadre di calcio a 11 e Futsala del Padova Women, rispettivamente partecipanti ai campionato di Serie C e Serie A. Presente all'evento, che si è svolto nella magnifica cornice del Palazzo Bo di Padova in pieno centro storico cittadino, anche l'assessore allo sport Diego Bonavina. Una bella occasione per fare il punto della situazione e supportare le ragazze del calcio a 11 di domani alle 14.30 al Vermigli di Padova contro il Venezia Femminile, per l'ultima partita del girone di Coppa Italia di Serie C.

Le ragazze di mister Di Stasio hanno già 6 punti in questo gironcino, frutto delle due vittorie contro il Mittici e le lagunari del VCF Venezia. Un avvio di stagione all'insegna del gol per il Padova Women con ben sette reti e solo una subita. Da capire i tempi di recupero per l'infortunio di una delle più pimpanti di questo avvio di stagione, Alice Gallinaro.

Domani gara decisiva contro il FC Venezia Femminile, entrambe appaiate a 6 punti in classifica nel girone 11 della Coppa Italia Serie C. La situazione in termini di differenza reti è favorevole al Venezia FC, grazie al 9 a 1 in trasferta dell'ultimo incontro la settimana scorsa.

Classifica

FC Venezia 6 Punti - 15 Gol Fatti e 1 Gol Subito

Padova Femminile 6 Punti - 7 Gol Fatti e 1 Gol Subito

VCF Venezia e Mittici o