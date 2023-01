Coppa Italia Serie C: il Padova Femminile piega il Villorba, ma è fuori dalla competizione

Parte con il piede giusto il 2023 del Calcio Padova femminile, grazie alla vittoria per 2 a 1 sul Villorba nella terza giornata del girone 11 della Coppa Italia di Serie C. Vittoria ininfluente, ma che può essere di buon presagio per questo inizio anno. Le reti di Biasiolo e Donà al 90' e 94' hanno reso meno amaro l'addio alla competizione, dopo le due brutte cadute iniziali contro Vicenza e Merano.

La classifica e i risultati del girone:

1°

Villorba-Merano 2-3

Padova Femminile-Vicenza Women 2-5

2°

Merano-Padova Femminile 2-0

Vicenza-Villorba 3-2

3°

Merano-Vicenza Women 1-1

Villorba-Padova Femminile 1-2



Classifica

Vicenza Women 7 pt (DR +4) Merano 7 pt (DR +3) Padova Femminile 3 pt Villorba 0 pt

Da questa settimana, tutta la concetrazione potrà tornare soltanto al campionato che riprenderà la prossima domenica alle 14:30 con la quattordicesima giornata di campionato. Al campo di Via Vermigli arriva la Sambenedettese, fanalino di coda. Le biancoscudate hanno raccolto fino a questo momento 20 punti in classifica ed occupano la settima posizione in classifica. domenica 15 gennaio con la quattordicesima giornata nel girone B di Serie C.

