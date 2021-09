Coppa Italia Serie D, derby: poker del Campodarsego, Este al tappeto

Il primo derby della stagione va al Campodarsego. Nel primo turno preliminare di Coppa Italia, gli uomini di Massitto dilagano a domicilio dell'Este, in partita solo nel primo tempo. Tanti sorrisi per i ragazzi del presidente Pagnin, mentre c'è molto da fare in casa giallorossa. E tra una settimana è ancora scontro tra la due compagini in campionato, nel debutto del girone C.

LA CRONACA

Primo tempo combattuto, con pochi spazi in mezzo al campo, tanta fisicità e poche occasioni. Solo al 39' un guizzo di Olonisakin che trova la puntuale respinta di Fortin. Tutt'altra musica nella ripresa. Al 46' subito biancorossi avanti con Solinas con un tiro preciso all'interno dell'area di rigore giallorossa. L'Este non demorde e al 55' è pareggio. Espinar raccoglie e deposita in rete una corta respinta del Campodarsego. Il match in equilibrio non abbatte il Campodarsego, che al 63' trova nuovamente il vantaggio. Oneto, sugli sviluppi di calcio d'angolo, insacca. A questo punto è un monologo dei Massitto boys, Prima Cocola e poi Colombi si divorano il tris, ma all'84' ecco il tris proprio ad opera di Colombi. In pieno recupero c'è gloria anche per Buratto per fissare il risultato sul definitivo 4 a 1 per il Campodarsego