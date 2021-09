Coppa Italia Serie D, domani in campo Luparense e Campodarsego

Vigilia di primo turno di Coppa Italia di Serie D per Luparense e Campodarsego con stati d'animo diametralmente opposti.

Ricordiamo che si gioca su gara secca e al termine dei 90′ regolamentari si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore.

Dalle parti di San Martino di Lupari c'è amaro in bocca per il pareggio in trasferta al debutto contro il Caldiero. Ecco perchè la gara di Coppa contro il Levico Terme diventa importante per capire lo stato di forma fisico, tecnico e mentale della squadra diretta da Nicola Zanini. Probabile ampio turn over in casa rossoblu, mentre l'arbitro della contesa sarà Stefano Grassi di Forlì, coadiuvato da Aleksander Ferhati di Latina e Diego Spatrisano di Cesena. Calcio d'inizio alle ore 18:00.

Morale a 1000 e grande attesa in casa Campodarsego dopo il doppio poker rifilato all'Este tra Coppa e Campionato. Mister Masitto può contare su tutta la rosa a disposizione e come riconosce al sito ufficiale del Campodarsego, “Sarà l’occasione per chi sinora ha giocato meno per mettersi in mostra. Faremo girare un po’ la squadra e daremo minutaggio a tuti, ma in particolare mi aspetto che venga portato avanti il lavoro su cui ci stiamo allenando da tempo, ed è ora che alziamo l’asticella tutti quanti. Perciò sarà per noi un test molto importante soprattutto dal punto di vista tattico, voglio vederli lavorare sul campo come facciamo tutti i giorni in allenamento. La Coppa è un obiettivo per noi, ogni gara è un obiettivo da portare a casa. Credo che col Cartigliano sarà una partita diversa dal campionato, essendo una gara a eliminazione diretta ci sarà molta più attenzione a non subire gol e per questo credo che sarà una gara molto tattica. Non ci saranno ritmi altissimi, quindi dovremo essere molto bravi ad interpretarla bene e dovremo avere grande intensità”

L'arbitro della gara tra Cartigliano e Campodarsego sarà Marco Menozzi di Treviso. Alberto Callovi di Sandonà di Piave e Davide Fenzi di Treviso saranno i due assistenti di linea. ?Il match inizia alle ore 15:00.