Coppa Italia: Cittadella, l'impresa è servita! Sgambetto all'Empoli grazie a bomber Magrassi

Le rivoluzioni pagano. 5 anni esatti dopo il trionfo del 12 agosto, sempre ai 32esimi di finale di Coppa Italia firmato Scappini e Finotto, il Cittadella si ripete e viola il Castellani di Empoli con il risultato di 2 a 1. Questa volta gli eroi del pomeriggio toscano rispondono ai nomi di Amatucci e Magrassi. Un nuovo acquisto proveniente dal Montevarchi ed uno dei giocatori più in vista di quest'estate granata. Passaggio del turno stra-meritato di capitan Branca e compagni, capaci di dominare l'incontro nonostante lo svantaggio iniziale a firma Caputo.

Merito di una squadra sempre in partita e a cascata del suo condottiero, Edoardo Gorini. Perfetto nella lettura della gara, freddo nella gestione dei cambi, che hanno cambiato il corso della partita, il Goro ha inciso decisamente in positivo in questo passaggio del turno. Applausi meritati per lui ed ora due giorni di meritato riposo, in attesa di scoprire chi sarà l'avversario dei 16esimi tra Cremonese e Crotone e l'apertura del campionato domenica 20 agosto contro la Reggiana di Nesta.

FISI-CITTA. Dei 10 nuovi arrivi, Gorini ne presenta 3 dal 1', uno per reparto: il terzino destro Carissoni, la mezzala sinistra Amatucci e la punta Pittarello. Per Rizza, Kornvig, Tessiore e Pandolfi appuntamento rimandato con l'esordio dal primo minuto in maglia granata. Tutto ampiamente previsto in casa Empoli, con il 4-2-3-1 previsto da Zanetti che si fonda sulla coesistenza pacifica in avanti di Piccoli, Caputo e Gyasi. In attesa del ritorno dagli infortuni degli enfants du pays Baldanzi e Fazzini, al centro anche di parecchie attenzioni di mercato delle big nostrane, i toscani possono dormire sonni tranquilli in attacco.

SUBITO UNA FRITTATA. Il primo gol ufficiale della stagione empolese chi lo poteva segnare, se non Ciccio Caputo? L'errore di Kastrati in uscita su Piccoli è da matita rossa, e non ci sono dubbi, ma sono da applaudire poi sia Piccoli, sia l'ex Sassuolo, che nonostante i 36 anni compiuti il 6 agosto, continua ad essere una sentenza sotto porta. L'assist del gioiello dell'Atalanta, mal gestito dalla retroguardia del Citta, è da giocatore generoso ed intelligente, mentre il piatto di Caputo è puntuale come una tassa. Empoli avanti e per il Citta si mette in salita. La risposta degli uomini di Gorini è tutta nei piedi di Vita e Pittarello, che provano a spaventare senza successo Caprile con due spunti da lontano.

ATTACCATI ALLA PARTITA. Nonostante lo svantaggio, il Cittadella non demorde. Merito di ottimi meccanismi nel recupero palla nella metà campo offensiva, così come la pressione sui portatori di palla dell'Empoli. La squadra di Gorini arriva al tiro ma fatica ad inquadrare lo specchio o sbaglia l'ultimo passaggio. E i rimpianti nel vedere Crociata fare panchina all'Empoli, si sprecano. Quanto farebbe comodo uno come lui in mezzo al campo? Domanda retorica, ma in fondo le vie del mercato sono infinite. Chissà se da qui alla fine qualcosa si muoverà in questo senso. Dal canto loro i padroni di casa fanno lo stretto indispensabile, sfiorando il raddoppio con con Henderson ed Ebuehi, soffrendo le incursioni in avanti di Carissoni e Carriero, entrambi vicinissimi al pari al 33' e al 42'. Nel primo caso, sulla staffilata dell'ex Latina ci mette i pugni Caprile, mentre nel secondo caso, la sfera lambisce la traversa.

AMATUCCI GOL, KORNVIG CHE IMPATTO. La ripresa riprende sulla falsariga dei primi 45'. Empoli ai limiti dello svogliato, Cittadella elettrico. Gorini al 57' inventa la mossa che Il pareggio è nell'aria ed arriva da uno dei peggiori in campo fino a quel momento, il neo acquisto Amatucci. Il suo tiro cross dalla sinistra beffa Caprile, facendo esplodere di gioia i 134 tifosi al seguito dei granata al Castellani. Gli ingressi di Kornvig - impatto pazzesco sulla partita - e di Maistrello, alzano il baricentro e le certezze del Cittadella, con Magrassi al 74' vicino al sorpasso. Dalla destra Kornvig supera di suola Haas e scodella un pallone sul primo palo per l'ex Virtus Verona, bloccato da Caprile prima e poi dall'esterno della rete.

FEELING TRA 9, È SORPASSO. Poco male, perché la formula Twin Towers in attacco, con Magrassi-Maistrello, paga i suoi dividendi sei minuti dopo. Giraudo dalla sinistra scodella un cross dalla sinistra telecomandato per la testa di Maistrello che corregge al volo per Magrassi appostato sul primo palo, che sempre di testa, manda in estasi il presidente Gabrielli presente sulle tribune del Castallani. Vantaggio stra meritato e nonostante il forcing finale confuso dell'Empoli, ad un minuto dalla fine il Citta potrebbe arrotondare ulteriormente il risultato. Pontrera, richiamato dal VAR Abbattista, concede un rigore per tocco di mano di Grassi su un colpo di testa di Pavan. Dal dischetto Cassano - con personalità che tornerà buona nel corso della stagione - angola, ma non abbastanza per Caprile, che si distende e respinge alla sua destra. Poco male alla fine, perché dopo 10' di recupero, il Cittadella può festeggiare. Buona la prima stagionale per Gorini. Dopo Lecce, ecco lo scalpo dell'Empoli. Il tutto nel nome della rivoluzione voluta ed imposta da Marchetti. Se il buongiorno si vede dalla Coppa Italia, quest'anno il Cittadella è pronto a tornare la mina vagante della B.

Questo il tabellino della gara del Castellani:

EMPOLI-CITTADELLA 1-2



PRIMO TEMPO 1-0



MARCATORI all'8' p.t. Caputo (E); al 16' s.t. Amatucci (C), al 35' s.t. Magrassi

EMPOLI (4-2-3-1)

Caprile: Ebuehi (dal 13' s.t. Pezzella), Ismailj, Luperto, Cacace (dal 23' s.t. Stojanovic); Grassi, Marin (dal 13' s.t. Haas); Gyasi (dal 36' s.t. Ekong), Henderson (dal 23' s.t. Shpendi), Piccoli; Caputo.

PANCHINA Perisan, Stubijar, Guarino, Marianucci, Kaczmarski, Ignacchiti, Crociata

?ALLENATORE Zanetti

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Carriero (dal 13' s.t. Kornvig), Branca, Amatucci (dal 37' s.t. Mastrantonio); Vita (dal 37' s.t. Cassano); Pittarello (dal 13' s.t. Maistrello), Magrassi (dal 47' s.t. Pandolfi)

PANCHINA Veneran, Salvi, Tessiore, Saggionetto, Danzi, Rizza

ALLENATORE Gorini

ARBITRO Prontera di Bologna

ASSISTENTI DI LINEA Laudato-Belsanti

AMMONITI Carriero (C), Giraudo (C), Grassi (E), Pezzella (E), Gyasi (E), Kornvig (C) per gioco scorretto

NOTE paganti 1.785 (134 ospiti), incasso di 9682,20 euro. Tiri in porta 4-2. Tiri fuori 2-11. In fuorigioco 2-1. Angoli 2-5. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 10’