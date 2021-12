Coronavirus, la serie B si ferma: rinviate le gare del 26 e 29 dicembre

Il coronavirus colpisce duro. È di questa mattina la decisione della Lega Serie B, riunitasi in videoconferenza, dello slittamento delle gare della 19ª giornata di andata e della 1ª di ritorno, a tutela della salute e della regolarità della competizione, previste in un primo momento il 26 e 29 dicembre. Il campionato riprenderà il weekend del 15 gennaio 2022 con la 19ª giornata. Prima ancora ci saranno i recuperi dei match non disputati lo scorso fine settimana tra Benevento-Monza e Lecce-L.R. Vicenza, previsti per il 13 gennaio. Inoltre sono stati introdotti due turni infrasettimanali il 15 e il 22 febbraio coincidenti con la 4ª e 6ª giornata di ritorno.

Le situazione delle squadre nel campionato cadetto è oggettivamente complessa. Monza e Spal sono state bloccate dalle ATS locali a causa dei focolai scoppiati nel gruppo squadra. Particolarmente delicata la questione Spal, con ben venti giocatori risultati positivi. Contagi sono stati riscontrati anche in altre squadre come Pordenone, Como, Pisa, Ascoli e il Vicenza, che avrebbe dovuto affrontare il Cittadella il 29 dicembre.

A seguito di questo cambio di programma, anche il Cittadella di mister Gorini ha cambiato i suoi piani di lavoro. Domani ultima sessione dell'anno. Rompete le righe fino al 2 gennaio e poi ripresa il 3 gennaio all'Antistadio Tombolato.