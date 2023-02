Crociata porta in alto il Cittadella, Ternana ko in pieno recupero

Crociata si conferma l'uomo del destino del Cittadella e con una doppietta rompe la maledizione Liberati per il Cittadella. La sua punizione al 93' regala tre punti di un'importanza capitale in ottica salvezza per i granata, dopo un primo tempo difficilissimo. La squadra di Gorini si conferma al terzo posto nella classifica dell'anno solare 2023, con 15 punti nel girone di ritorno in 7 partite. Una media da promozione diretta in serie B. Anche contro la Ternana i granata hanno saputo stringere i denti nei primi 55 minuti e dopo l'espulsione ingenua di Proietti hanno sfruttato la superiorità numerica al meglio.

Muscoli e tecnica

Andreazzoli butta subito nella mischia Corrado, rinforza la mediana con Proietti e spedisce in panchina Falletti. Gorini come al solito sorprende tutti e schiera il tandem schianta Reggina Magrassi-Ambrosino, con Antonucci sulla trequarti e Carriero sul centrodestra in mezzo al campo. Ancora una chance sulla destra per Mattioli, confermato Pavan al centro della difesa.

Tutto come previsto

Il primo quarto d'ora conferma le previsioni della vigilia. La Ternana fa valere il fisico sulla palle inattive e sfonda sulla sinistra con la corsa di Corrado, costringendo in un paio di occasioni Kastrati ad intervenire. Lo spirito offensivo del Cittadella trova i suoi migliori sfoghi in zona centrale. Antonucci (tiro a lato di poco al 15') e Carriero (Iannarilli risponde goffamente al 18') sfiorano il vantaggio, mentre Ambrosino è la variabile impazzita non gestita dalla difesa della Ternana.

La prima gioia di Diakitè

La partita non vive di grosse fiammate fino al gol di Diakitè al 33'. Donnarumma anticipa Pavan e regala con un rimpallo un pallone perfetto per Diakite, che dal cuore dell'area di rigore beffa sul suo palo Kastrati. Per la terza gara di fila il Cittadella prende gol nel primo tempo, un aspetto decisamente migliorabile per i granata. Il vantaggio sblocca la Ternana che tra il il 36' e il 42' sfiora il raddoppio in altre tre occasioni. Palumbo si traveste da Palanca e per poco non trova la rete direttamente da corner, mentre Partipilo al 38' coglie il palo in ripartenza, dopo l'assist del solito Palumbo, e al 42' per questione di centimetri non trova il bersaglio grosso.

Falletti e Mastrantonio

Subito due cambi nella ripresa. Quello della Ternana obbligato, con Falletti dentro per l'autore dell'assist del gol, Donnarumma, quest'ultimo messo ko da noie fisici. Anche Gorini decide di modificare il disegno tattico granata, con l'ingresso di Mastrantonio per Ambrosino. Gli umbri rientrano con il medesimo ritmo mentale della seconda parte del primo tempo e Proietti scalda le mani a Kastrati in avvio. Gioca meglio la squadra di Andreazzoli, soprattutto quando guadagna spazi per le folate di Partipilo o trova sbocchi sulle corsie esterne ben presidiate da Defendi e Corrado.

La svolta

Dopo l'espulsione a Fabbian nella gara del Tombolato, anche al Liberati il Cittadella si trova ad affrontare quasi un tempo in superiorità numerica. Questa volta è Proietti ad alzare molto la gamba e colpire in viso Giraudo. Per Mercenaro non ci sono dubbi sul cartellino da estrarre. Si potrebbe pensare che inizia un'altra partita, ma in realtà è ancora la Ternana ad andare vicina al raddoppio. Pavan salva sulla linea un colpo di testa ravvicinato di Partipilo, dopo una bella ripartenza orchestrata da Falletti e rifinita da Palumbo.

Un pari da Futsala

Dopo lo spavento, è un monologo del Cittadella. Gorini riaggiusta nuovamente i suoi, inserendo Vita e Asencio per Carriero e Magrassi. Il doppio cambio paga, perché alza il baricentro granata costringendo la squadra di Andreazzoli sulla difensiva. Il pareggio non è nell'aria, ma al 67' il solito asse Antonucci-Crociata confezionano la rete. L'ex Roma lavora sulla sinistra un pallone con l'esterno destro per Crociata, che centralmente con il piatto destro buca Iannarilli con l'aiuto del palo. Quinta rete in Il Citta ci crede e al 73' Iannarilli dice di no ad un piatto destro di controbalzo di Asencio. Nel finale Gorini butta nella mischia Maistrello ed Embalo, per un ultra offensivo 4-2-4 con Crociata e Mastrantonio in cabina di regia e poi Embalo-Maistrello-Asencio-Antonucci a comporre il quartetto offensivo. Tanto alla fine arriva sempre Giovanni Crociata. La traiettoria della sua punizione è un arcobaleno di felicità per Gorini, per i tifosi e per lo stesso Crociata. Con la sesta rete in campionato in appena sette partite è già record personale per lui in serie B.



TERNANA-CITTADELLA 1-2



PRIMO TEMPO 1-0

MARCATORI Diakite (T) al 33' p.t.; Crociata (C) al 22' s.t., Crociata al 48' s.t.

TERNANA (3-4-1-2)

Iannarilli 6,5; Diakité 6,5, Sørensen 5,5, Martella 5,5; Defendi 6,5 (dal 45' s.t. Bogdan s.v.), Proietti 5, Di Tacchio 6, Corrado 6,5; Palumbo 6,5 (dal 36' s.t. Paghera s.v.); Donnarumma 6,5 (dal 1' s.t. Falletti 5 e dal 45' s.t. Capanni 4,5), Partipilo 6,5 (dal 27' s.t. Coulibaly 5,5)

PANCHINA Krapikas, Vitali, Koffi, Mazzarani

ALLENATORE Andreazzoli 5,5

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Mattioli 5,5 (dal 27' s.t. Maistrello), Pavan 5,5, Frare 6, Giraudo 6; Carriero 5,5 (dal 17' s.t. Vita 6,5), Branca 6 (dal 35' s.t. Embalo s.v.), Crociata 8; Antonucci 6,5; Ambrosino 5,5 (dal 1' s.t. Mastrantonio 6,5), Magrassi 5 (dal 17' s.t. Asencio 6,5)

PANCHINA Maniero, Felicioli, Del Fabro, Ciriello

ALLENATORE Gorini 6,5



ARBITRO Marcenaro di Genova 5,5

ASSISTENTI Lombardo 6 - Rossi 6

ESPULSI al 56' s.t. Proietti (T) per gioco scorretto

AMMONITI Partipilo (T), Crociata (C) per gioco scorretto

NOTE paganti 3.351, incasso di 20.986 euro; abbonati 1.723 , quota di 13.785,39 euro. Tiri in porta 5-6. Tiri fuori 5-9. In fuorigioco 2-1. Angoli 7-3. Recuperi: p.t. 0', s.t. 5'