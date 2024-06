D'Alessio è pronto! «Marchetti persona incredibile. Quanto mi ha migliorato Mourinho! Quando dico Cittadella...»

Sulle orme di Claudio Cassano. Francesco D'Alessio, il terzo acquisto di questo giugno pirotecnico in casa Cittadella, dopo avere toccato il cielo toccato con un dito quel 5 ottobre 2023 debuttando con la Roma, con tanto di endorsement pubblico di José Mourinho, è pronto a riabbracciare l'amico nonché ex compagno nelle giovanili giallorosse e cominciare la sua avventura al Tombolato. «Lo conosco bene. Passando tanto tempo a Trigoria ci si conosce un po' tutti, anche se in squadra assieme ho giocato solo nel 2022-2023 con la Primavera. L'ho sentito prima di firmare e gli ho chiesto come si trova», ha riconosciuto il talento romano, cresciuto nel quartiere Tuscolano di Roma e al momento in Catalogna a Lleida a casa della compagna spagnola prossima alla laurea. «Ci fosse stata una persona nel mondo del calcio che mi abbia detto qualcosa di negativo sul Cittadella. Tutti mi hanno detto "vai a Cittadella perché è perfetto per te!" Speriamo sia di buon auspicio».

E tu che tipo di giocatore sei? «Sono molto duttile e direi che la fisicità è la mia dote principale. Mi hanno sempre utilizzato in tanti ruoli e sono stato abituato a ricoprire il terzino, il centrocampista centrale in un sistema a 2, la mezzala in quello a 3. Doti che fanno comodo personalmente, così come alla squadra e all'allenatore. Magari stilisticamente non rubo l'occhio e non faccio doppi passi in mezzo al campo, ma cerco sempre di fare la giocata più intelligente per il compagno».

Hai un ruolo preferito? «Sinceramente no. L'importante è giocare, divertirmi e vincere».

Con mister Gorini hai già parlato? «L'ho conosciuto il giorno della firma in sede. Lui stava parlando con la società, abbiamo scambiato qualche battuta, ma non sull'imminente inizio della stagione. Ci sarà tempo per fare due chiacchiere».

Probabilmente ti sei confrontato di più con il direttore Marchetti. «Una persona veramente incredibile. Nel calcio non mi ero mai trovato ad interfacciarmi con una persona come lui. Me l'avevano descritto così, ma poi ci parli...».

Cosa ti ha colpito? «La sincerità, la spontaneità e la sua dedizione al lavoro. Si nota che ama Cittadella ed è ambizioso. Cura ogni minimo dettaglio. Sono andato a firmare con mio padre e siamo rimasti davvero colpiti da lui».

Vi eravate già incontrati durante le final 8 Primavera a Firenze lo scorso maggio? «Onestamente no, perché volevo stare concentrato sulla Roma e sulle partite che mi attendevano».

A proposito di Roma, per caso hai sentito l'uomo che ti ha fatto esordire in prima squadra, José Mourinho? «Non l'ho sentito perché il passaggio è coinciso con il suo al Fenerbache».

Una parola per definire Mourinho? «Lo definirei pungente in tutti i suoi aspetti. Quello che si vede davanti allo schermo è quello della vita di tutti i giorni. Lui mi ha dato tanti consigli e mi ha migliorato tantissimo nell'approccio all'allenamento e nella fame da metterci in ogni sessione».

Dopo l'esordio in prima squadra ti aspettavi più fiducia da parte della Roma? «Da una parte si, dall'altra parte, con il contratto in scadenza, no. Ricordo ancora quando Mourinho è venuto ad assistere il 18 settembre del 2023 al Tre Fontane a Roma-Frosinone. Abbiamo vinto per 3 a 2. Al termine della gara è sceso negli spogliatoi e mi ha chiesto "giovedì prossimo ti va di venire a fare l'Europa League con noi?"».

La risposta? «Ero libero giovedì...».

Il modello? «In camera ho il poster di Francesco Totti, ovviamente, e al fianco la figurina di Daniele De Rossi. Totti ti incanta quando gioca, mentre De Rossi incarna il romanismo e la fame da metterci sempre sul terreno di gioco».

Hai fatto allenamenti anche con DDR? «Si qualche allenamento in prima squadra l'ho svolto anche con De Rossi, ma ha preferito puntare su giocatori più esperti anche perché si stava giocando il posto e la riconferma. Comprensibile. È un grande allenatore. Con Mourinho sono stato aggregato due mesi con la prima squadra e mi hanno aiutato come esperienza».

Conosci qualche nuovo compagno oltre a Cassano? «Ho visto Alessio Vita lavorare in palestra lo stesso giorno che sono andato a firmare. Non vedo l'ora di conoscerlo».

Nel tempo libero cosa fai? «Ho intenzione di iniziare l'università. L'anno scorso non me la sono sentita di partire perché pensavo che con il contratto in scadenza sarei stato venduto a gennaio. Mi piacerebbe fare una facoltà inerente al calcio».