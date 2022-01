Calcio, Dilettanti: riapre il calciomercato fino al 10 febbraio

Arriva la conferma dal sito ufficiale della Figc. C'è l'ok per la riapertura dei termini di tesseramento nei dilettanti. La nuova finestra, aperta da ogg mercoledì 26 gennaio, termina giovedì 10 febbraio. Di seguito il comunicato apparso sul sito della Figc: Il Consiglio ha accolto la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, stabilendo la riapertura dei termini di tesseramento in ambito dilettantistico a partire dal 26 gennaio fino al 10 febbraio 2022. A tal proposito, le liste di svincolo di calciatori dilettanti, limitatamente a coloro che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell’art.94 ter delle Noif e previa sottoscrizione del modulo di svincolo da parte del tesserato, e per i giovani di Settore Giovanile, potranno essere depositate dal 26 gennaio al 2 febbraio 2022.