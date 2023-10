«Domenica prossima abbiamo LA partita, ma prima pensiamo al Renate»

Un derby pesantissimo, ma preziosissimo. Mister Vincenzo Torrente riconosce le difficoltà della gara contro l'Arzignano, ma si tiene ben stretti i tre punti conquistati al Dal Molin: «Potevamo gestire meglio il finale», riconosce il tecnico del Padova. «Sul 2 a 0 con un uomo in più, potevamo palleggiare meglio ma ci è venuta un po' paura. Il rigore non c’era assolutamente, il guardalinee aveva dato la rimessa, mentre l'arbitro il rigore dopo qualche secondo. Diciamo che è sembrato strano».

Qualche aspetto positivo oltre i tre punti? Sicuramente la capacità di stringere i denti in ogni fase della partita. «La squadra ha saputo soffrire, ma dopo il primo tempo - sarò onesto - dovevo cambiare almeno 7-8 giocatori. Abbiamo sofferto la fisicità dell'Arzignano, soprattutto sulle seconde palle. Abbiamo saputo soffrire da grande squadra, nota positiva della serata. L’Arzignano sta bene e si è visto. Noi siamo felici perché queste gare sporche sono da giocare e vincere così. I cambi? A volte vanno bene, altre volte meno. È normale che i cambi servano per il bene della squadra. Granata ha debuttato perché si impegna tanto ed era giusto che provasse questa soddisfazione. Volevo far riposare un po’ Belli, che gioca sempre».

Nonostante la pressione del Mantova, il Padova è al primo posto con merito. «Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Siamo davanti e non dobbiamo pensare agli altri. Se vinciamo, siamo in vetta. È tutto semplice. Nel primo tempo abbiamo trovato grosse difficoltà, dopo l’espulsione c’è stato un vantaggio che abbiamo sfruttato fino ad un certo punto. Domenica ci alleniamo e poi lunedì rifinitura. Abbiamo 3 partite in una settimana, il programma è semplice: riposo e partite. Martedì qualcuno rifiaterà. Domenica abbiamo LA partita, ma prima pensiamo al Renate. Se Capelli non avesse segnato, ero pronto ad inserire uno dei giovani della Primavera, mi pare però che Capelli ha fatto gol, quindi sono diventato ‘bravo’...». E alla fine anche Torrente può sorridere e sciogliersi nel post gara.