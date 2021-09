Ecccellenza, ben sette squadre padovane nel gruppo B

Ben sette squadre della provincia di Padova, sulle quattordici presenti, nel gruppo B dell'Eccellenza 2021-2022 il prossimo 19 settembre. Un girone "infernale" per qualità di valori in campo, fisici quanto tecnici. Dopo le ottime impressioni destate all'esordio in Coppa Italia destano grande curiosità Arcella Padova e Pozzonovo, rispettivamente in casa contro il Bassano Virtus e in trasferta a Noale, candidate autorevoli alla vittoria del campionato, anche se la favorita numero 1 è il Giorgione con il Bassano. Proprio l'Abano debutterà fuori casa domenica 19 settembre contro i trevigiani di mister Esposito, mentre l'Albignasego riceverà la Robeganese Fulgor Salzano. Academy Plateola-San Giorgio in Bosco e Camisano-United Borgoricco Campetra gli altri match della prima giornata del girone B in cui sono protagoniste le padovane.

Questa la prima giornata del 19 settembre. La stagione regolare si conclude il 10 aprile 2022.



Academy Plateola-San Giorgio in Bosco

Albignasego-Robeganese Salzano

Arcella Padova-Bassano

Calvi Noale- Pozzonovo

Camisano-United Borgoricco Campetra

Giorgione-Abano

Scardovari-Godigese

Nella photogallery tutte le gare del gruppo B.