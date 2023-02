Eccelelnza, girone A: Pozzonovo, il Castelnuovo DG fermato sul pari da Vanzato

Tutto come prima e le giornate che mancano alla fine sono sempre meno. Con questo (non) verdetto Pozzonovo e Castelnuovo abbracciano il pareggio per 0 a 0 nella 25esima giornata di campionato. L’importanza della posta in palio e la paura di commettere un passo falso fatale hanno avuto la meglio, in un pomeriggio denso di sana foga agonistica ed alta tensione sportiva. Tanto per il Pozzonovo, quanto per il Castelnuovo DG, il sogno playout bisognerà conquistarlo facendo punti in partite insospettabili, come la prossima per i padovani in casa di una Clivense decisamente in crisi di risultati ed identità.

Nella prima frazione di gioco sono gli ospiti a tenere il ritmo del gioco in mano e Vanzato si erge baluardo insuperabile in almeno tre occasioni. Prima su un inserimento a botta sicura di Luca Quintarelli, poi su un cabezazo di Federico Maccarone su corner di Matteo Oliboni e infine al 37' su Gilbert Cadete. Meglio il Pozzonovo nella ripresa con Favero su punizione vicino al gol del vantaggio. Le occasioni migliori sono comunque della squadra veronese con Ambrosi, ancora superbo Vanzato, e Aloisi, palla a fil di palo.

Questo il tabellino della gara nella Bassa Padovana:

POZZONOVO-CASTELNUOVO DEL GARDA 0-0

POZZONOVO: Vanzato, Et Tahiry, Calì, Gherardo (19’ s.t. Violato), Di Bari, Gallina, Convento, Favero (29’ s.t. Badiello), Vita (23’ s.t. Marzola), Gallo (38’ s.t. Volpini), Cortella (27’ s.t. Franchin). A disp. Belluco, Benucci, Bertipaglia, Artuso. All. Davide Tentoni.

CASTELNUOVO DEL GARDA: Anderloni, Lorenzini, Maccarone, Magarotto, Ceschi, Ambrosi (43’ s.t. Petillo), Quintarelli, Oliboni (12’ s.t. Aloisi), Cadete (18’ s.t. Bonfigli), Biasi (23’ s.t. Centomo), Inturri. A disp. Bertasini, Polce, Rossi, Melacca, Muzza. All. Gianni Canovo.

ARBITRO: Kurti di Mestre.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Gallina, Favero, Marzola e Margotto. Recuperi: 2’ e 4’