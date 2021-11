Eccellenza, le decisioni del giudice sportivo: gli squalificati per la 10°giornata

In vista della decima giornata del campionato Eccellenza girone A e B, ecco le decisioni del giudice sportivo per quanto riguarda squalificati e diffidati. Da segnalare l'assenza in difesa per l'Albignasego di Andrea Zanta dopo il doppio giallo rimediato contro il Calvi Noale, mentre Lorenzo Gherardo, classe 2003 del Pozzonovo, dovrà rinunciare alla gara contro il San Giorgio in Bosco.

Di seguito tutte le delibere del giudice sportivo, dal comunicato all'interno di figcveneto.it:

2 Giornate di squalifica: Mister Giovanni Soncin (Robeganese Fulgor Salzano)



1 Giornata di squalifica per Espulsione: Andrea Zanta (Albignasego Calcio), Lorenzo Gherardo (Pozzonovo)

1 Giornata di squalifica per V Infrazione raggiunta: Alberto Boreggio (Academy Plateola 1911), Gian Luca Pilotto (Godigese)

Ammenda di euro 90,00 Scardovari per insulti all'Arbitro e alla terna durante la gara.