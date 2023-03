Eccellenza, la presentazione della 31°giornata delle padovane

Sosta in Serie B e D, ma in Eccellenza si gioca. Tanti scontri diretti, ad ogni latitudine di classifica. Di seguito la presentazione delle gare delle padovane.

GIRONE A

Academy Plateola (3° - 56pt) - Vigasio (7° - 47pt)

Arbitro: Rajiv Samuele Cestaro Sedona di Treviso (Popovic-Gherela)

La squadra di Zattarin, in attesa di capire come finirà la querelle legata al recupero con la Clivense, continua a cercare un posto al sole in testa. I 4 punti di ritardo dal duo capolista Clivense-Ambrosiana non sono irrecuperabili. Di fronte la compagine dell'ex mister del Montecchio Filippo Damini. Con lui al comando i veronesi hanno iniziato a volare

Camisano (12° - 40pt) - Mestrino Rubano (10° - 41pt)

Arbitro: Leonardo Crivellaro di Legnago (Zausa-O.Schiavon)

Match tra le deluse del girone. Il Camisano di Sabbadin deve ancora riprendersi dalla finale regionale di Coppa Italia Eccellenza persa ai rigori proprio contro il Vigasio. Il Mestrino Rubano di coach Paganin, dopo il turno di pausa, spera di riprendere il ritmo vittoria come fatto nel turno infrasettimanale di marzo contro la Clivense.

Pozzonovo (19° - 22pt) - Albignasego (11°- 40pt)

Arbitro: Alberto Gironi di Verona (Pavanati-Labombarda)

La squadra di Tentoni all'ultima chiamata per la sognare, almeno, la zona playout e abbandonare l'ultimo posto in classifica. Situazione più "tranquilla" in casa Albignasego, classifica alla mano. Mister Antonelli, con i giocatori a disposizione, sta facendo facendo un miracolo salvando questa rosa. Chissà con una grande punta al centro dell'attacco dove sarebbe il club presieduto da Cristiano Cecconello...

Classifica:

Classifica: Ambrosiana 60, Clivense S.M 60, La Rocca Altavilla 56, Academy Plateola 56, Bassano 56, Eurocassola 50, Vigasio 47, Schio 46, Montorio 44, Mestrino Rubano 41, Albignasego 40, Camisano 40, Virtus Cornedo 39, Valgatara 33, Castelnuovo DG 32, Pescantina Settimo 32, Belfiorese 27 (-1), Garda 24, Pozzonovo 22

GIRONE B

Arcella (16° - 34pt) - Piovese (17°- 28pt)

Arbitro: Roberto Rago di Moliterno (Furlan-Irimca)

Una gara determinante per entrambe: l'Arcella risalito a -3 dalla zona salvezza diretta, e grazie al successo di domenica scorsa a Spinea può vedere un finale di stagione ancora apertissimo. Vincere, vorrebbe dire mettere ulteriore spazio tra sè e la zona retrocessione diretta, cosa non non da poco. Per la Piovese vittoria, si o si.

United Borgoricco Campetra (5° - 57pt) - Treviso (1° - 63pt)

Arbitro: Cristian Chirnoaga di Tivoli (Gonella-Pallone)

Adesso o mai più per la United Borgoricco Campetra. C'è da accorciare in testa, c'è da tenere un campionato aperto. Cappella contro Sottovia, i due bomber del girone rispettivamente con 28 e 27 gol, mister Bertan contro Cunico, due tecnici vincenti e spesso capaci di far giocare bene le squadre.

Classifica:

Classifica: Treviso 63, Portomansué 61, Calvi Noale 59, Godigese 57, United Borgoricco Campetra 57, Opitergina 54, Sandonà 54, Vittorio Falmec 49, Liapiave 49, Limana Cavarzano 40, Caorle 39, E.Carenipievigina 37, Istrana 35, Giorgione 35, Arcella 34, Spinea 28, Piovese 28, Liventina 26, Robeganese 16