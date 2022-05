Eccellenza: al via i playoff per la United Borgoricco Campetra

Domenica di passione sui campi del padovano con i playoff e i playout del campionato Eccellenza. Partiamo dalla United Borgoricco Campetra attesa dal match d?esordio del triangolare tra le seconde classificate dei gironi veneti di Eccellenza: un mini-campionato di sei giornate che garantirà, solo alla prima classificata, l?approdo agli spareggi nazionali per la promozione in serie D.

Appuntamento alle 16.30 allo stadio "Vecchiato" di Borgoricco per il primo round con i vicentini del Montecchio Maggiore di bomber Casarotto. La compagine berica ha chiuso al secondo posto il girone A, alle spalle del Villafranca Veronese, e ha anche conquistato la Coppa Italia regionale di categoria. Sul sito ufficiale della squadra di mister Bertan ha parlato il leader e capitano, Nicola Scappin: "Affrontiamo una grandissima squadra, costruita per vincere il campionato.Siamo orgogliosi e felici di aver raggiunto questo storico traguardo: ci siamo riusciti grazie ad un grande gruppo e ad una società e ad uno staff tecnico che non ci fanno mai mancare niente. Sono certo che ognuno di noi darà il massimo. Mi fido ciecamente dei miei compagni. Siamo tutti pronti a giocarcela. Il Treviso ha grande storia e andare al Tenni sarà un?emozione fortissima. Hanno una rosa importante, con gente esperta e di categoria. Di certo vogliamo dire la nostra, lavorando a testa bassa partita dopo partita, senza fare tanti calcoli»