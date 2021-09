Eccellenza, Albignasego a forza 10 con Pietro Baccolo

E alla fine è arrivato il decimo colpo. Dopo gli arrivi di Manuel e Mattia Cecconello, Salvatore, Pezzato, Matta, Rosa, Greggio, Mdida, Di Lalla e Daffrè, ecco la ciliegina sulla torta per l'Albignasego Calcio con l'arrivo del centrocampista Pietro Baccolo. Per l'ex talento scuola Padova, una grande occasione di rilancio e ripartenza agli ordini di mister Berra.

Per il presidente Cecconello ecco l'innesto di qualità ed esperienza tanto invocato in questo mercato estivo. Centrocampista di geometria e inserimento, i suoi numeri parlano da soli: 5 presenze in Serie B, ben 154 in Serie C con 4 reti, con le maglie di Sudtirol, Paganese, Messina, Catanzaro, Teramo, fino alle ultime esperienze in Serie D con la Clodiense e la Luparense di mister Zanini, ex Albignasego tra le altre cose.

Ora per Baccolo arriva il bello. Guidare i granata di coach Berra verso un campionato ambizioso e chissà, magari ad una promozione in Serie D, riportando ai fasti di metà anni 2000 uno dei club con più storia della provincia padovana.