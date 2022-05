Eccellenza, Albignasego: Hicham Arma "Mister Antonelli ci ha fatto fare qualcosa di eccezionale"

7 gol in 13 partite e con mister Vito Antonelli, quest'ultimo confermato alla guida dell'Albignasego anche la prossima stagione, l'MVP in casa granata dell'anno. In esclusiva a Padova Oggi, le dichiarazioni di Hicham Arma, giovane stella di questo Albignasego pronto a ripartire a tutta birra per il 2022-2023:

"Abbiamo lavorato tantissimo per questa salvezza. Mister Antonelli ci ha fatto fare qualcosa di eccezionale ed ha tirato fuori tanto anche dal sottoscritto. A livello personale mi ha messo nelle condizioni ideali di esprimere il mio valore e aiutandomi a giocare molto bene. Come squadra, che cosa dire. La salvezza sembrava difficile, ma ci abbiamo sempre creduto. Sapevamo che un'opportunità c'era e riuscire a salvarci all'ultima giornata è ancora più bello. A dicembre non so cosa sia successo, so solo che mister Antonelli è stata la persona che mi ha voluto di più con sè. Mi ha chiamato spesso, dicendo che sarebbe riuscito a farmi esprimere delle qualità di cui non ero a conoscenza all'epoca e che molti non immaginavano in me. C'è da dire che il gol al debutto contro la Robeganese ha portato un'escalation che mi ha reso molto contento. I miei obiettivi personali? Sono riconoscente all'Albignasego e sono anche una persona molto ambiziosa. Vorrei scalare più categorie possibili, ma adesso vediamo cosa succede. Deciderò con calma. Se la storia di Messias mi ispira? Hai colto il messaggio..."