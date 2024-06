Eccellenza: Albignasego, si alza il sipario 21 giugno, rivoluzione Mestrino Rubano

Giugno è tempo di grandi movimenti sul mercato per le squadre in Eccellenza e Promozione e di presentazioni. Con lo scoccare dell'estate ad Albignasego venerdì 21 giugno alle ore 19:00 allo Stadio Massimo Montagna ci sarà la presentazione della stagione 2024/25 della 1° squadra e della squadra Juniores che prenderà parte al campionato regionale. Nel corso della serata verranno presentati l'ex vice presidente del Padova, nonché tecnico Edoardo Bonetto con tutto il suo staff, il nuovo direttore sportivo Dianin, il nuovo allentatore della squadra Juniores regionale Franco Tomaini, il nuovo responsabile del settore giovanile Andrea Brocca, mentre nella scuola calcio è stato confermato Alberto Grandi. Dopo la presentazione ci sarà la conferenza stampa del presidente Cristiano Cecconello.

Una rivoluzione annunciata

Al Mestrino Rubano, il ds Fautelli e il mister Bertan hanno salutato praticamente più di mezza squadra arrivata al terzo posto nell'annata appena trascorsa. Lasciano lo Stadio Bertocco Bajro, Baro, Crivellin, Lando, Fornasaro, Garon, Ghiraldo, Maniero, Meneghello (quest'ultimo approdato alla Piovese), Moracchiato, Parisotto, Pedron, Rosina, Salata e Topao, già dell'Albignasego. A fronte di queste uscite, Fautelli non si è fatto trovare impreparato, tanto che ha già ufficializzato tre colpi niente male. In primis il metronomo Thomas Regazzo, classe 1999, bandiera del Borgoricco prima e poi della United Borgoricco Campetra con cui ha disputato gli ultimi campionati di Eccellenza, siglando due reti nelle ultime due stagioni. Trovato il futuro partner di capitan Fantin nel cuore del gioco, spazio alla quota under con la punta Matteo Sartori, ex cantera del Padova e reduce da due stagioni alla United Borgoricco Campetra con nove reti complessive, ma soprattutto l'esterno basso destro classe 2004, Matteo Bertoncello. Il pupillo di Ferrulli, dopo l'intero percorso formativo nel settore giovanile del Cittadella Calcio, ha debuttato da giovanissimo tre anni fa all'Unione Cadoneghe in Promozione per poi passare all' Academy Plateola in Eccellenza e tornare lo scorso anno nuovamente all'Unione Cadoneghe con cui ha messo a segno tre reti.

Lo United Borgoricco Campetra fa le cose in grande

E se in casa Arcella si festeggia l'ufficialità del ripescaggio in Eccellenza e a Pozzonovo i lavori sono praticamente definiti tranne in un paio di ruoli, destano grande curiosità le manovre proprio della United Borgoricco Campetra. L'acquisto bomba della ditta Glerean-Ferronato è sicuramente in avanti l'ex professionista Elia Bortoluz. Nato nel 1997, il nuovo «puntero» rossobiancoblu è cresciuto nelle giovanili di Venezia e Cittadella prima di essere acquistato dal Torino: tra i «grandi» sboccia alla Pro Patria, dove rimane due anni vincendo il campionato di serie D, ed esplode alla Pergolettese, con cui trionfa nuovamente in serie D e disputa tre campionati di Lega Pro. La rottura del crociato lo induce a ripartire dal Villa Valle prima dell’ultima stagione vissuta a metà tra Mestre (serie D) e Spinea (Eccellenza). «Le prime impressioni di questa nuova avventura sono state estremamente positive – le parole di Bortoluz al sito ufficiale rossobiancoblu – Ho trovato persone motivate e con tanta voglia di mettersi in gioco per raggiungere obiettivi importanti. Vengo da due anni particolari, in cui due grossi infortuni non mi hanno permesso di rendere al meglio. Ho scelto lo United per rimettermi in gioco, consapevole di potermi togliere ancora delle belle soddisfazioni sia personali che di squadra». Per quanto riguardo il pacchetto fuoriquota ecco il jolly difensivo Luigi Zanforlini dall'Albignasego, classe dicembre 2004 e con esperienze di rilievo nelle giovanili di Mantova e Vicenza per poi completare la trafila con un bellissimo quadriennio nelle file del Padova, con cui ha vinto i playoff per la promozione in Primavera 2. Nell’ultimo biennio si è messo in luce in Eccellenza con Vito Antonelli alla guida dell'Albignasego, collezionando ben sessanta presenze e dimostrando grande duttilità come centrale difensivo a 4, come braccetto in una difesa a 3 o come terzino destro più bloccato. Restando in tema di «fuori quota», è ufficiale anche l’arrivo dell’esterno Matteo Primiceri: nato il 4 maggio del 2006, può essere schierato sia da quinto di centrocampo che da terzino destro o laterale alto. Cresciuto nel vivaio dell’Este, è reduce da un anno nella juniores nazionale del Cartigliano e dal recente campionato di Promozione disputato con la maglia della Fontanivese San Giorgio. A completare il quadro di arrivi, c'è l'altro colpo da 90 rossobiancoblu, l’ala destra ventisettene Marco Dell’Andrea. Cresciuto nelle giovanili del Venezia prima di sbocciare nel calcio dei «grandi» con le maglie di Venezia, Padova e Mestre, negli ultimi anni è stato un punto di forza del Calvi Noale e Godigese.