Eccellenza, calciomercato: Albignasego, ecco Thiam e Potsi dall'Abano

Tempo di nuovi acquisti e di conferme in casa Albignasego.

In esclusiva su Padova Oggi, possiamo svelare le manovre della società del presidente Cecconello per la prossima stagione in Eccellenza. In attesa di capire se si disputerà un campionato a 14 o 20 squadre, mister Antonelli anche nell'annata 2022-2023 potrà contare su molti protagonisti della salvezza conquistata ad Aprile all'ultima giornata.

Partendo dalla difesa ecco il capitano Jean Mbida, il centrale Manuel Cecconello e il jolly difensivo Salvatore, mentre in mediana spazio per il metronomo Nacciariti e la classe di Pietro Baccolo. In avanti confermati Mattia Cecconello e Rosa.

Sul mercato in entrata l'Albignasego ha pescato in casa Abano firmando il trequartista, all'occorrenza anche seconda punta, Thiam, ma soprattutto l'interessantissimo difensore classe 2003 Potsi. Torna dal prestito in Promozione a Monselice la mezzala Salvadori (2001), mentre in porta dalla Dolomiti Bellunesi c'è Salvadori, un altro 2003 di cui si dice un gran bene. Sempre in quota under da registrare l'innesto del difensore 2004 Zanforlin, dal settore giovanile del Padova. Questi giovani si integreranno con le altre riconferme granata in quota 2002-2003-2004 come Cecchele, Maniero, Scarin, Greggio, Saurin, Niero.

Restano sempre aperti i cast in attacco, con l'idea di fare uno o due profili complementari tra loro per sostituire Hicham Arma, accasatosi all'Academy Plateola. Oltre al reparto avanzato, ci sono tante idee anche per un esterno tutta fascia che sappia giocare nel 3-5-2 di mister Antonelli e un altro difensore centrale.

In termini tattici l'unica certezza al momento è la difesa a 3 che tante soddisfazioni ha regalato nel girone di ritorno dalle parti del Montagna, poi in relazione agli arrivi in avanti si capirà come muoversi anche sulla fascia. Una cosa è certa: l'Albignasego si sta attrezzando per essere la mina vagante del girone, cercando giovani interessanti, mixandoli ad elementi di conclamata esperienza e qualità.