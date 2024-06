Eccellenza, l’Arcella punta in alto! Ecco l’ex Padova Claudio Ottoni in panchina

Claudio Ottoni riparte dall’Arcella. Il tecnico romano, dopo il saluto con più di qualche polemica per mezzo stampa dal settore giovanile del Padova, assume la guida dei bianconeri, recentemente tornati in Eccellenza dopo un anno di purgatorio in Promozione e da sempre vogliosi di compiere lo step successivo, la tanto agognata e solo sfiorata ascesa in Serie D.

L'ex bandiera biancoscudata, tanto da calciatore quanto da tecnico della cantera in due periodi diversi (tra il 1996 e il 1998 e poi dal 2017 al maggio 2024, vincendo anche il titolo nazionale con la formazione Under 15 in questo secondo atto patavino), è un autentico colpo da novanta messo a segno dal presidente Gabriele Favero e dal direttore sportivo Massimo Ceccato.

La Scheda

Classe 1960, Claudio Ottoni è stato un difensore centrale iniziando la carriera da professionista nel 1979 in serie C2, col Sansepolcro, prima di spiccare il volo col Perugia, in serie A, poi Foggia, Como e Bologna con cui ha conquistato la promozione nella massima serie. Dal 1988 arriva al Padova, diventandone una bandiera: sei stagioni in biancoscudato, 182 presenze fino al 1994 con la promozione del Padova in Serie A, la sua seconda personale. Dopo la carriera da calciatore (26 presenze in Serie A e 380 presenze in B) diventa allenatore e conquista altrettanti grandi successi: allena le giovanili del Padova, nel 1998 guida la prima squadra biancoscudata per alcune partite, poi Cavese, Treviso, Cologna e Sambonifacese, portata per la prima volta nella storia tra i pro. Allena quindi FeralpiSalò, Montichiari, Legnago, ancora Treviso e Fontanafredda. Dal 2017, tornato nelle giovanili del Padova, conquista lo Scudetto con la formazione Under 15, e allena anche Under 16, Under 17 e Primavera.

Altre Pillole di Calciomercato

Sempre in Eccellenza, restano al Pozzonovo le bandiere Ismail Et Tahiry, terzino classe 1995, pronto ad iniziare la decima stagione con i colori biancazzurri e il figlio d'arte Luca Marzola, ala estrosa classe 1999, al nono campionato nella Bassa Padovana. Sempre nel reparto avanzato di Sabbadin approda dall'Albignasego il 2005 Jacopo Gardin, pupillo dell'ex allenatore granata Vito Antonelli. Lo United Borgoricco Campetra continua la sua campagna acquisti tra esperienza e gioventù: le ultime tre firme rispondono ai nomi del forte centrale classe 1992 ex Venezia, Clodiense e Spinea, negli ultimi 8 anni, Mattia Zanon e i deb Stangherlin (2005) e Bellia (2004).