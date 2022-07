Eccellenza, Arcella: raduno il 1 agosto per gli uomini di mister Fonti

L'Arcella riparte il 1 agosto per il tradizionale ritrovo di inizio stagione e l'avvio della preprazione per il campionato Eccellenza 2022-2023. Con il primo raduno, come da tradizione appuntamento rinnovato per la presentazione ufficiale della Prima Squadra e della formazione regionale Juniores. A partire dalle ore 17.30, presso la Sala Polivalente del centro parrocchiale, è aperta a tutti la prima passerella delle due formazioni bianconere, per conoscere i volti nuovi e scoprire progetti e ambizioni della società per la nuova stagione agonistica. Nell’occasione, saranno anche presentate per la prima volta le speciali maglie Centenary che la squadra indosserà quest’anno per celebrare i suoi primi cento anno di attività sportiva.

Intanto sul mercato, il direttore sportivo Ceccato fa incetta di giovani e regala a mister Fonti altri tre ragazzi che promettono bene. Si tratta del portiere 2004 Federico Bissacco dal Padova, il difensore centrale sempre 2004 Giacomo Calzavara, proveniente dal Mestre, e il centrocampista del 2005 Tommaso Bignotti, dal Graticolato.