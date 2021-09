Eccellenza, girone B: United Borgoricco Campetra stratosferico, Calvi Noale ko

Pronto riscatto per lo United Borgoricco Campetra in casa contro il Calvi Noale. 2 a 1 per i biancorossoblu a firma Cappella e Tessaro

Una domenica perfetta la United Borgoricco Campetra, che riparte dopo lo sfortunato ko di Camisano sconfiggendo per 2-1 una big come il Calvi Noale. Cuore, qualità, pragmatismo e tanta intensità. Queste le chiavi dei 3 punti conquistati oggi dalla squadra di mister Bertan.

La cronaca

Una tempesta perfetta il Borgoricco Campetra nel primo tempo. I biancorossoblu attaccano dal primo minuto. Al 14' Marangoni viene steso in area di rigore e per Moretti è rigore. Si presenta dal dischetto Edoardo Cappella, che si fa ipnotizzare da Fabbian, autore di una parata incredibile, ma è poi abile e fortunato a ribattere in rete. È giornata di rigori a Borgoricco, perché poco dopo ecco la massima punizione per i veneziani. Dagli 11 metri si esalta Niero che para il tiro di Zane. Il vantaggio e il rigore parato galvanizzano ancora di più i padroni di casa che in chiusura di primo tempo trovano la rete del raddoppio con una super punizione di Mirko Tessaro.



Il Calvi Noale nella ripresa ci prova a mettere la gara su binari migliori, ma trova la rete solo al 74' con De Vido, su azione da corner. Gli ultimi minuti sono palpitanti, ma non ci sono grossi scossoni da disinnescare per la difesa dello United Borgoricco. Tre punti meritati e domenica prossima ecco l'Albignasego in trasferta.



Ecco il tabellino della gara odierna:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Niero, Girardi, Regazzo (38’ s.t. Galliot), Volpato, Scappin, Donè (26’ s.t. Zantomasi), Marangoni (14’ s.t. Scapolan), Sbrissa, Cappella, Tessaro (23’ s.t. Vasic), Fantinato (17’ s.t. Zurlo). A disp. Favarin, Bonaldo, Agostini, Fiorese. All. Alessandro Bertan.

CALVI NOALE: Fabbian, Marco Dell’Andrea (12’ s.t. Bortoluzzi), Gasparini (4’ s.t. Pizzinato), Zane, Pietro Vianello, Leonarduzzi, Coppola (9’ s.t. Bagarotto), Coin, Alberto Dell’Andrea (24’ s.t. Berardi), Franciosi (9’ s.t. Peron), De Vido. A disp. Fornea, Gomiero, Scanferlato, Chia. All. Matteo Vianello.

ARBITRO: Moretti di Cesena.

RETI: 15’ p.t. Cappella, 38’ p.t. Tessaro, 29’ s.t. De Vido.

NOTE: Spettatori 150 circa.

Ammoniti Girardi, Regazzo, Sbrissa, Tessaro, mister Bertan, Marco Dell’Andrea e Pietro Vianello.

Recuperi: 2’ e 5’.