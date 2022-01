Eccellenza, Borgoricco Campetra: Galliot "Ce la giocheremo fino in fondo"

Nello United Borgoricco Campetra terzo in classifica nel girone B del campionato Eccellenza impressiona per solidità e propensione al bel gioco. Uno dei protagonisti di questa cavalcata, almeno fino a novembre, è stato Alberto Galliot, terzino sinistro messo ko per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Per il classe 1996, scuola Campodarsego, un brutto colpo, al quale sta reagendo di par suo. Ecco le sue dichiarazioni al sito ufficiale del Borgoricco Campetra: «Sono qui da cinque anni e abbiamo fatto veramente passi da gigante. All’inizio si lottava per la salvezza, ora si punta a qualcosa di importante. Già nella stagione interrotta dal primo lockdown avevamo fatto vedere grandi cose, con la squadra che provava a vincere e ad imporre il suo gioco su tutti i campi e contro qualsiasi avversario. Lo scorso anno, pur disputando solo poche giornate, eravamo a ridosso della capolista e quest’anno la crescita si è ulteriormente consolidata: segno che se si crede in ciò che si fa e se si prova a mettere in campo le indicazioni del mister, allora ci sono tutte le carte in regola per togliersi delle grandi soddisfazioni. Tra gli addetti ai lavori non siamo mai stati “considerati”, di noi si parla solo adesso perché siamo là davanti. Sono certo che ce la giocheremo fino in fondo. Malgrado l’infortunio sono sempre al campo per seguire gli allenamenti. Si respira un clima speciale: si vede che si sta bene in gruppo e che c’è tanta voglia di andare lontano. Chi gioca riesce sempre a dare il cento per cento. E i risultati si vedono. Dirigenti, staff e compagni hanno fatto un gesto meraviglioso, che porterò nel cuore per tutta la vita. La maglietta personalizzata che mi hanno dedicato a Bassano mi ha fatto emozionare. Forse il mio infortunio ha cementato ancora di più un gruppo già stupendo: sta di fatto che non abbiamo più perso, sfoderando una serie di prestazioni davvero incredibili. Il mio recupero? Dovevo operarmi già a gennaio: purtroppo ho pure avuto il Covid e l’intervento è slittato a febbraio. Di certo darò l’anima per arrivare al top già a luglio-agosto e iniziare a mille la nuova stagione».