Eccellenza, calciomercato: l'Academy Plateola pesca dal Giorgione capitan Mioni e bomber Antenucci

Continua a fare la voce grossa in Eccellenza l'Academy Plateola del presidente Denny Bertoli. Dal Giorgione approdano due big della categoria come il terzino sinistro Gianmarco Mioni, ex capitano dei rossostellati, e soprattutto dell'attaccante Andrea Antenucci, classe 1989, ex Bassano e Vigasio tra le altre.

Un mercato a cinque stelle, quello condotto dal direttore sportivo Bagnara, che ha portato a Piazzola sul Brenta già il difensore Daniel Beccaro dalla Luparense, il mediano Appiah dal Cartigliano, le punte Dall'Acqua e Arma, rispettivamente da Spinea ed Albignasego, senza dimenticare Tessari e Turea dall'Arcella.

L'alba di un super team in vista? L'estate è ancora lunga e le sirene di radiomercato indicano la squadra padovana sempre più vicina a Guccione, un'altra punta con un gran feeling per il gol.