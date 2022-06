Eccellenza, calciomercato: Albignasego, c'è la riconferma di Boscolo Palo tra i pali

Anche la casella del portiere trova il suo riempimento nell'Albignasego versione 2022-2023. In esclusiva a Padova Oggi possiamo rivelare che l'ex Union Clodiense e Campodarsego Giacomo Boscolo Palo continuerà a difendere la porta dell'Albignasego.

Una riconferma chiave per le idee di mister Antonelli, sempre alla ricerca degli ultimi tasselli soprattutto in attacco e sulle fasce per le sue idee tattiche. Serve l'erede di Arma, con tanti nomi in lista e alla ricerca di un colpo sulla falsariga dell'attuale centravanti dell'ambiziosa Academy Plateola. Per quanto riguarda le fasce le idee sono chiare e si cercherà di tirare le fila tra il fine e l'inizio della prossima settimana.

Di certo ad Albignasego c'è voglia di allestire una squadra competitiva, cercando profili giovani, di gamba, in grado di seguire il calcio ad alta velocità di coach Antonelli.