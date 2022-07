Eccellenza, calciomercato: l'Arcella fa razzia di talento e qualità

Si è sbloccato, finalmente, il calciomercato dell'Arcella. Da un lato le due ufficialità di Tommaso Rossi, portiere classe 2002 dell'Este e Luca Rossi, mediano sempre 2004 del Padova nell'ultima stagione all'Union Camposanmartino, dall'altro lato ci sono tante indiscrezioni che danno il ds Ceccato in grande fermento per dare a mister Fonti una squadra di qualità e gioventù in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Partiamo dal reparto avanzato, dove sembrano definiti gli arrivi di Jois De Pieri e Manuel Trevisan dall'Ambrosiana Trebaseleghe, squadra militante in Promozione girone D. I due sono la moderna rivisitazione dei gemelli del gol di granata memoria. De Pieri, 1997, è una seconda punta che ama partire dall'esterno ed ha siglato 11 reti con l'Ambrosiana, mentre Manuel Trevisan è la tipica punta forte fisicamente in grado di fare reparto da solo. Anche lui arriva da una bell'esperienza a Trebaseleghe, culminata con 16 reti quest'annata. Dal Loreggia il ritorno di Volpara, bomber espertissimo in grado di segnare cariolate di gol nella sua esperienza precedente all'Arcella (15 marcature nel 2018-2019 in bianconero). Sempre sulla corsia sinistra difensiva, oltre a Tagliapietra, ecco Matteo Franchetti (1996) ex Padova e Genoa, mentre in mezzo c'è tanta gioventù per coach Forni con Danielli e Bettante dalle giovanili del Padova, rispettivamente 2003 e 2004 e il talentuoso esterno offensivo mancino Ivan Salvatore dal Casalserugo Maserà.