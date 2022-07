Eccellenza, calciomercato: Arcella, un altro centrocampista per Fonti, c'è Danielli

Un altro mediano per mister Fonti e il suo Arcella, a poco meno di una settimana dal raduno. Dal Padova ecco il classe 2003 Edoardo Danielli. Mediano di grande corsa e resistenza, con piedi da affinare, ma che fa dell'intensità la sua cifra distintiva. Un altro tassello giovane e fresco operato dal direttore sportivo Massimo Ceccato, sempre alla ricerca di giovani di belle speranze per rinforzare il cuore del gioco bianconero, orfano di Tessari, passato all'Academy Plateola, ma che riparte dal box-to-box Pistolato, classe 2000 per una stagione a caccia della sospirata ascesa in serie D.