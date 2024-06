Eccellenza, calciomercato: l'Arcella mette il turbo presentando 6 nuovi acquisti

Week end di fuoco in Eccellenza. Si è alzato il sipario sul nuovo Albignasego di Edoardo Bonetto, presentato nella serata di venerdì allo Stadio Montagna, ma soprattutto ci sono i primi movimenti ufficiali in casa Arcella e Limena in vista del prossimo campionato.

Arcella, la grande abbondanza

Restando dentro il quartiere più popoloso di Padova, tornato a competere in Eccellenza dopo un anno di purgatorio in Promozione, in questi giorni si sono completati i primi innesti, della formazione che la società e il diesse Massimo Ceccato metteranno a disposizione di mister Claudio Ottoni.

Sono ben 6 i nuovi arrivi ufficializzati. Un mega mix d'esperienza, qualità, gol e temperamento. I due nomi copertina sono senza alcun dubbio quelli di Giuseppe Arvia e Fabio Campion. Il primo, classe 1988, ha quasi 400 presenze in carriera, tutte tra serie C2 e serie D. Scende per la prima volta in Eccellenza, e lo farà portando un bagaglio di esperienza enorme per tutti i compagni. Dopo i primi anni al debutto con Valenzana, Melfi, vasto e Rosignano, ha girato l’Italia di fatto stabilendosi praticamente in Veneto nell’ultimo decennio: Triestina, Este, Adriese, Delta Rovigo, Clodiense e Union Feltre, prima delle esperienze recenti con Lanusei e Muravera.

Campion, classe 2003, è una punta in grado di giocare in coppia con un bomber più strutturato, quanto in grado di fare reparto da solo. Un uomo fortemente voluto da Ottoni, quest'ultimo suo mentore nelle giovanili del Padova, e reduce da un'ottima annata al Monselice in Promozione con 12 reti messe a segno.

Sempre in mezzo al campo sono arrivati anche altri due giovanissimi che conoscono la categoria come le loro tasche e possono definitivamente esplodere verso grandi livelli: Andrea Bettonte e Tommaso Meneghello. Per il 2004 Bettonte si tratta di un ritorno a casa, dopo l'esperienza in maglia bianconera due anni or sono sempre in Eccellenza. Anche lui è stato uno dei pupilli di Ottoni nella cantera del Padova e nell'ultimo campionato si è messo in luce con il Monselice. Meneghello, invece, è un classe 2005 proveniente dal Cadoneghe ed elemento chiave della storica promozione in Eccellenza due anni fa della squadra di Ferrulli, nonché elemento chiave nella sfortunata retrocessione lo scorso anno. Centrocampista dotato di piedi zuccherosi ed un'innata mobilità a tutto campo, sotto l'ala protettiva di Arvia promette di crescere ulteriormente e scalare le gerarchie verso il calcio che conta.

A proteggerli ci penseranno Filippo Compagnin e Fernand Remi Dongmo, due difensori rispettivamente classe 2000 e 2002. Compagnin tra Abano e Cadoneghe si può presentare come un nocchiero della categoria, mentre desta grande curiosità il camerunense Dongmo, centrale approdato all'Arcella già nell'inverno scorso, pronto a portare una gran bella dose di fisicità e di potenza atletica ad un reparto ancora tutto da definire da parte del ds Ceccato.

Limena, ecco lo staff tecnico

Lavora bene sottotraccia anche il Limena, altra neopromossa molto ambiziosa ancora da capire se finirà nel girone A o B dell'Eccellenza. Nella giornata odierna sono stati definiti i quadri tecnici e dirigenziali della squadra del confermato Alberto Boscaro, ex allenatore dell'Albignasego e Saonara Villatora. Il vice allenatore sarà Leonardo Calzavara, con Marco Giora come preparatore dei portieri e Marco Veronese come preparatore atletico. Mattia Bernardini ricoprirà il ruolo di fisioterapista. Il direttore sportivo Massimo Casotto continuerà a essere il punto di riferimento dell'area tecnica. Diego Tono assumerà la posizione di team manager, mentre Loris Brogio e Giulio Brogio saranno rispettivamente il responsabile della prima squadra e il responsabile della comunicazione.

Gli altri movimenti

Sempre attivissimo lo United Borgoricco Campetra del patron Poliero, con la firma dell'esterno sinistro Furlan (2002) dal Liapiave, mentre il Pozzonovo con ottimo tempismo sta completando la sua rosa con innesti di qualità e freschezza atletica. come il giovane attaccante Pietro Semenzato, classe 2005 dalla juniores dell'Union Clodiense e l'esperto jolly difensivo Alberto Bellon.