Eccellenza: calciomercato Arcella, ecco le prime riconferme

Tanta nebulosità intorno all'Arcella del nuovo tecnico Forni e del direttore sportivo Massimo Ceccato. Si respira di aria di rivoluzione nel quartiere più popoloso di Padova, reduce da un buon terzo posto nel girone B del campionato Eccellenza, dopo aver dominato per larghi tratti il raggruppamento poi vinto dal Giorgione.

Al momento sono solo cinque i giocatori sicuri riconfermati in vista del prossimo campionato. Si tratta dell'esperto portiere Luca Berto e del capitano Andrea Boscaro, centrale difensivo fondamentale come leadership interna allo spogliatoio. Sempre restando in difesa ecco Andrea Varnier, classe 2002, mentre in mezzo al campo si riparte dal fosforo del 2000 Daniele Pistolato. In attacco l'unico certo di restare è il 2003 Tommaso Bressan, mentre Cherif ha preso la via di Spinea e Rampazzo sembra essere più dentro che fuori nel progetto bianconero. Attesa per le decisioni di Calgaro e Cvetkovic, mentre il centrocampista Tessari e l'ala Turea si sono già accasati all'Academy Plateola di mister Zattarin.