Eccellenza, calciomercato: Arcella, ufficiale bomber Mangieri in bianconero

Come anticipato in esclusiva la settimana scorsa da Padova Oggi, l'Arcella ufficializza il puntero argentino Mangieri. È lui la punta su cui sono riposte le speranze di dominio del campionato Eccellenza 2022-2023 da parte del presidente Favero e mister Fonti. Colpo da maestro del ds Ceccato che fa suo un uomo costantemente in doppia cifra negli ultimi tre campionati d'Eccellenza e reduce dalla promozione proprio in Serie D con i vicentini del Montecchio. Il fiore all'occhiello di una campagna acquisti, quella bianconera, tutta da vedere alla prova del campo. Tanti giovani a disposizione di coach Fonti, ma anche uomini di esperienza come Volpara, Trevisan e De Pieri. Appuntamento al 1 agosto con il raduno dei bianconeri al Parrocchiale di Arcella.