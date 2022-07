Eccellenza, calciomercato: Arcella, ufficiali De Pois, Volpara e Franchetti

Tutto era nell'aria e ora c'è l'ufficialità. In casa Arcella tornano tre giocatori che hanno già conosciuto l'atmosfera del quartiere patavino in queste ultime stagioni. Esattamente come anticipato da PadovaOggi martedì, ritornano a vestire la maglia bianconera l'attaccante Jois De Pieri dall'Ambrosiana, classe 1997 ed 11 reti in Promozione, il centrocampista offensivo Emanuele Volpara, di ritorno dal Loreggia e 15 marcature nel 2018-2019 in bianconero, ed il difensore Matteo Franchetti che arriva dalla Godigese.

Un tris di acquisizione che mette in chiaro le ambizioni della squadra di mister Forni, pronta a competere per i piani alti del campionato Eccellenza anche nella stagione 2022-2023