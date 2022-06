Eccellenza, calciomercato: bomber Barrichello sbarca alla United Borgoricco Campetra

Acquisizione importante in casa United Borgoricco Campetra, che rinforza l'attacco di mister Bertan con il trentenne Fabio Barichello, punta di grande esperienza e tanti gol in canna. Un ritorno a casa per l'ex bomber dell'Eurocassola, autore di 12 reti in 22 presenze in Promozione. In precedenza, il nativo di Camposampiero, classe 1991, si era distinto con il Bassano e l'Alessandria in C, Este, Este, Sacilese, Abano e Calvi Noale in serie D e Godigese, Liapiave e Cartigliano in Eccellenza. Insomma, un attaccante che sa come segnare in ogni maniera e rinforza un reparto già fortissimo. Il tridente con Cappella e Tescaro fa già sognare i tifosi rossobiancoblu e il ds Fautelli.

Queste le parole di Barrichello ai canali ufficiali della società padovana:

"Sono rimasto molto colpito dall’ambizione della società. Un’ambizione sana, fondata su basi solide e con l’idea di crescere di anno in anno. Mi ha affascinato pure l’opportunità di giocare nuovamente 'in casa', visto che ho ricordi bellissimi al 'Mason' di quando ero più piccolo: il Bassano mi ha pescato proprio qui per portarmi negli Allievi Nazionali. Obiettivi? Voglio rimettermi in gioco ed essere a disposizione di un gruppo già molto forte e compatto. Farò del mio meglio per dare un contributo al progetto societario di un miglioramento costante."