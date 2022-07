Eccellenza, calciomercato: tra Mangieri e gli under, l'Arcella sogna la serie D

Partiamo dalla notizia di giornata: l'Arcella del ds Ceccato è molto vicino all'attaccante Mariano Mangieri. Reduce dalla promozione in D con il Montecchio, la punta trentenne argentina sembra pronta a mettersi in gioco all'Arcella. Un acquisto bomba la categoria Eccellenza. L'anno scorso, tra Giorgione e Montecchio, 10 reti complessive per Mangieri tra campionato e playoff. Condizionale ancora d'obbligo, ma la chiusura sembra veramente vicina. Sarà probabilmente Mangieri a guidare l'attacco bianconero della squadra di Forni, composto anche da Trevisan, De Pieri e Volpara, per andare a caccia del sogno serie D il prossimo campionato di Eccellenza.

Risolta la quota over, continua il lavoro incessante sul mercato del direttore sportivo dell'Arcella, Massimo Ceccato anche in ottica under. Dopo le ufficialità della settimana scorsa, anche in questi primi giorni della settimana il dirigente bianconero non è rimasto con le mani in mano ed ha chiuso tre classe 2004 che promettono bene. Ad iniziare dal talentuosissimo Ivan Salvatore dal Casalserugo Maserà, ex juniores dell'Albignasego. Un furetto offensivo in grado di dare il meglio di sé sulla trequarti centralmente, senza disdegnare anche le posizioni esterne. Da tenere d'occhio. Oltre a lui, dal Campodarsego ecco altre forze fresche per la mediana, con Lorenzo Beato, che fa il paio con il ritorno all'Arcella di Edoardo Lovato, classe 2001 quest'ultimo, sempre dalla società del presidente Pagin. Sempre in mezzo al campo altro arrivo interessante in ottica under, Bettonte dal Padova.