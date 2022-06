Eccellenza, calciomercato: il Mestrino Rubano piazza il doppio colpo Paccagnella e Radoni

Il Mestrino Rubano chiude la settimana degli annunci in bellezza con due super acquisti per la categoria Eccellenza. Approdano alla corte di mister Bernardi il difensore ex Arcella Francesco Paccagnella e il jolly offensivo Matteo Radoni, messosi in mostra ad Abano nella seconda parte del campionato.

Due innesti di grande livello, che certificano una volta di più la bontà del lavoro che il presidente Stefani e il ds Lucchini stanno svolgendo per la prima squadra biancoazzurra. Insieme agli arrivi di Topao e Corasiniti, il Mestrino Rubano anche quest'anno sta costruendo una squadra ambiziosa, pronta a dare filo da torcere a tutte le avversarie.