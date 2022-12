Eccellenza, calciomercato: il Mestrino Rubano chiude per il ritorno di Salata e l'arrivo di Pellizzer

Il terzo posto in classifica nel girone A del campionato Eccellenza, a soli tre punti dalla Clivense capolista, ha stimolato l'ambizione del Mestrino Rubano sul mercato. In queste ore il direttore sportivo Lucchini ha chiuso un doppio colpo di quelli che sposta gli equilibri di un campionato. Dal Cartigliano, solida realtà della Serie D girone C, approda il centrocampista classe 1995 Stefano Pellizer. Un innesto in rilievo, per un linea mediana che poteva già vantare giocatori del calibro di Tresoldi e Fantin. In attacco invece c'è da registrare il ritorno del funambolo offensivo Alberto Salata in maglia biancoblu, direttamente dal Bassano di Glerean. Non solo lavoro in entrata, ma anche in uscita. La punta Tamponi è approdato all'Arcella, Franzina al Montecchio, mentre è stato lasciato libero Telesi, seconda punta che potrebbe fare molto comodo all'Albignasego di Antonelli.

Sempre restando nel girone A, da registrare il colpaccio della Clivense, che fa suoi i servigi della punta di diamante dell'Academy Plateola Andrea Antenucci, capocannoniere proprio del raggruppamento A con 9 gol all'attivo sino a questo momento.