Eccellenza, calciomercato: la Piovese si rifà il look, ecco Asoletti e Bedin

La situazione in classifica non è delle migliori, ma il pareggio contro il Caorle ha riaccesso la fiammella della speranza e della salvezza in casa Piovese. Motivo in più per la squadra del patron Bertani e del ds Provino di provarci sul mercato. Sono da inquadrare in questo senso gli innesti dell'esterno basso classe 2000 Adolfo Asoletti e dell'esperto centrocampista Matteo Bedin.

Asoletti è una vecchia conoscenza della categoria, con presenze con le maglie di Mestrino Rubano ed Arcella. In questi primi mesi stagionali ha giocato al Dolo in Promozione. Parla da sola la carriera di Matteo Bedin, classe 1989, mediano di lotta e di governo che ha militato, tra le altre, con L'Aquila, Feltre, Lornano Badesse, Luparense, Fidelis Andria, Francavilla, Ponsacco, Ancona, Mestre, Triestina, Padova, Thermal Teolo e Marano.