Eccellenza, calciomercato: Piovese, per la fascia arriva il duttile Boscain

La rosa della Piovese si arricchisce di un nuovo fuori quota: è Tommaso Boscain, classe 2003, il nuovo esterno destro di difesa e centrocampo a disposizione di Mister Ottolitri a partire già dal prossimo impegno di domenica 8 gennaio in casa del Vittorio Falmec per il ventesimo turno del campionato di Eccellenza girone B.

Boscain ha un trascorso nelle giovanili di Abano e La Rocca Monselice prima del passaggio alla Juniores del Pozzonovo, squadra in cui ha fatto l’esordio in Eccellenza nel 2020 a 17 anni. Nella stagione 2021/22 e nella prima metà di quella attuale, ha vestito sempre la maglia del Pozzonovo in Eccellenza, girone A, ed ora è pronto per la sua nuova avventura biancorossa.