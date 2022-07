Eccellenza, calciomercato: Pozzonovo, Agostini approda in biancoblu

Terza novità in entrata per il Pozzonovo di Gianni Primavera, che si assicura dalla United Borgoricco Campetra il jolly Marco Agostini.

Nato il 28 marzo del 2000, il neoacquisto biancazzurro è un elemento molto duttile: può essere impiegato sia da interno che da esterno, tanto a destra quanto a sinistra.Cresciuto nelle giovanili di Padova, Cittadella e Campodarsego - dove è stato allenato dall'attuale tecnico del Pozzonovo, Gianni Primavera - è reduce da quattro stagioni in prima squadra alla United Borgoricco Campetra. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali biancoblu:

«Conosco già mister Primavera, che mi ha allenato un anno a Campodarsego, e mi sono subito trovato in piena sintonia anche con il direttore – rivela Marco – Ho affrontato il Pozzonovo molte volte da avversario: mi ha sempre trasmesso l’idea di essere un’ottima realtà in cui giocare e crescere. Obiettivi? Dal punto di vista personale spero di ritagliarmi i miei spazi e di dare un buon contributo per il raggiungimento dei traguardi prefissati. Come squadra proveremo a fare meglio dello scorso anno, puntando magari ad un campionato ai piani alti della classifica».