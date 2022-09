Eccellenza, calciomercato: Pozzonovo a ritmo argentino, ecco Tobias Ruiz

In vista dell’imminente debutto in campionato, domenica 11 settembre alle ore 15:30 nel girone A del campionato Eccellenza, sul campo dell’Academy Plateola, il Pozzonovo si regala un importante rinforzo dal mercato.

Con un blitz in piena regola, il reparto offensivo biancazzurro si rinforza con l’attaccante argentino Tobias Ruiz, classe 2001, che si allena con il gruppo da alcune settimane e che sarà a disposizione di mister Gianni Primavera già da domenica.

La nuova punta del Pozzonovo ha militato in patria con l’Instituto de Cordoba, al società che ha allevato Dybala, per poi tentare la fortuna in Italia in Eccellenza con la maglia del Pinerolo.

"Sono veramente felice di essere un giocatore del Pozzonovo. Ho tanta voglia di giocare e di mettermi in luce. La squadra è molto buona e c’è un bellissimo gruppo. Non vedo l’ora di esordire."