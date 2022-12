Eccellenza, calciomercato: il Pozzonovo fa suo il centravanti Leandro Omar Vita

Dopo l'arrivo di Guido Cortella, l'attacco del Pozzonovo accoglie un altro puntero di grande valore come Leandro Omar Vita. Il quasi 30enne argentino, li compie l'8 dicembre, è il nuovo asso nella manica estratto dalla conoscenza calcistica del ds Marzola, alla ricerca di uomini di valore in avanti dopo l'infortunio molto grave a Poncia e i problemi fisici di Franchin. La carriera dell'argentino parla da sola: sbarcato in Italia nel 2018 all'Ossese, dopo le esperienze in Argentina al Deportivo Moron, Altos Hornos Zapla, San Lorenzo Alem e Acassuso, Vita ha giocato un po' ovunque tra Serie D ed Eccellenza. Ottavia, Massese, Colorno, Monasterace, Sora e appunto St Georgen, con nel mezzo due parentesi in serie D nelle file di Brindisi e Alto Casertano.

Queste le sue dichiarazioni:

«A Pozzonovo ho trovato un gruppo giovane, con cui dovremo fare bene sin da subito per raggiungere la salvezza – le parole del centravanti argentino – La squadra è forte e merita sicuramente di più, perché i ragazzi in settimana hanno sempre l’atteggiamento giusto. Ora serve mantenere la stessa concentrazione anche alla domenica».