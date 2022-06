Eccellenza, calciomercato: si balla il tango a Pozzonovo con Volpini

Colpaccio del Pozzonovo, che scuote il mercato con l'acquisizione del jolly offensivo argentino, classe 1998, Braian Volpini. Per l'ex Livorno e Puteolana, una nuova avventura in Eccellenza dopo quella a Cliverghe nel bresciano. Classe e tanta qualità a disposizione di mister Primavera, che dovrà trovare la maniera di far convivere lui e Gallo sulla trequarti. Di certo problemi di abbondanza piacevoli per il neo tecnico biancoazzurro. Dal canto suo Volpini, non vede l'ora di iniziare: "Sono molto contento di aver trovato l’accordo con il Pozzonovo – le sue prime parole biancazzurre – Ringrazio la società per la fiducia e farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati."

Volpini allunga così la tradizione argentina del Pozzonovo, che prima di lui ne ha avuti in organico altri tre: il regista Josè Orlando Pasetto (attuale faro della Piovese) e gli attaccanti Josè Rafael Tartalo (ultima stagione nell’Eccellenza friulana al Brian Lignano) e Mariano Mangieri (fresco di promozione in serie D con il Montecchio Maggiore).

Novità anche per il mercato in uscita con gli addii del difensore Tommaso Dario, del centrocampista Riccardo Degan (di ritorno alla Piovese) e degli attaccanti Fabio Cazzadore e Andrea Birolo.