Eccellenza, calciomercato: ufficiale Tamponi al Mestrino Rubano

I botti sembrano non finire mai in casa Mestrino Rubano, che continua la sua campagna di rafforzamento estivo con un altro super acquisto del calibro di Giacomo Tamponi, attaccante classe 2001, l'ultimo campionato al Cannara nella serie D umbra.

Fisico statuario e buona padronanza tecnica, per l'ex settore giovanile di Piovese e Mestre c'è la cieca fiducia del direttore sportivo Lucchini e la volontà di mister Bernardi di sfruttare i suoi centimetri a dovere.

Dopo Topao, Corasiniti, Paccagnella, Radoni e Pavanello, un altro innesto che promette scintille in casa Mestrino Rubano per un campionato di Eccellenza da veri protagonisti e non più da sorprese.