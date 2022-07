Eccellenza, calciomercato: super United Borgoricco Campetra, ecco Antonello

L'alba di un super team destinato a fare grandi cose nel campionato Eccellenza 2022-2023. È la United Borgoricco Campetra di mister Bertan che mette a segno il sesto colpo di mercato con l’arrivo dal Giorgione del difensore centrale Gianmarco Antonello, ex lider maximo della difesa del Giorgione.



Nato il 2 maggio del 1996, il nuovo stopper rossobiancoblu è cresciuto nelle giovanili di Padova e Bologna prima di esordire in serie D con la maglia della Luparense: seguono un campionato di Eccellenza alla Marosticense e il recente triennio al Giorgione, con cui ha appena sfiorato la promozione in D perdendo la finalissima-playoff con il Montecchio Maggiore.«Le prime impressioni sono senz’altro positive – afferma Antonello – Ho percepito sin da subito di arrivare in una società ambiziosa, con idee chiare e obiettivi altrettanto chiari. Per quanto mi riguarda voglio continuare a fare bene come negli ultimi due anni, sia a livello personale che come collettivo. Obiettivi? La squadra lavorerà per replicare l’importante stagione appena conclusa. Puntiamo a riconfermarci, consapevoli che nel calcio non è mai semplice».